Решение Верховного суда США по тарифам может быть принято в начале января

Глава Минфина страны Скотт Бессент отметил, что эта тема представляет для Вашингтона вопрос национальной безопасности

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Решение Верховного суда США по таможенным пошлинам, вероятно, будет вынесено в начале января 2026 года. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент, добавив, что выдвижение американским президентом кандидата на пост главы председателя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) состоится в тот же временной период.

"Я предполагаю, что мы узнаем об этих двух [решениях] в начале января", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business в ответ на соответствующий вопрос.

Бессент указал, что тема таможенных пошлин представляет для США вопрос национальной безопасности.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, по итогам состоявшихся 5 ноября в Верховном суде первых слушаний по делу о пошлинах некоторые судьи выразили сомнения относительно их законности. Разбирательство началось в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что президент США Дональд Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин.

Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.