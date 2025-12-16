В России с 2025 года продали не менее 157 квартир в ходе хищений

Замначальника следственного департамента ведомства Данил Филиппов отметил, что речь идет о 15 регионах страны

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Не менее 157 квартир в 15 регионах РФ были проданы после совершения дистанционных хищений с начала 2025 года. Об этом сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

"То, что касается квартир. Опять же, скажу, что у нас официальной статистики нет. Как и в прошлый раз, мы вручную обрабатывали несколько субъектов. Сейчас идет речь о 15 субъектах. За 2025 год в 15 субъектах после совершения этих хищений были проданы квартиры. Таких фактов 157", - сказал он в ходе круглого стола на тему об актуальных проблемах при совершении сделок с недвижимостью.

Филиппов отметил, что основные из данных регионов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Челябинская, Московская, Саратовская области, Алтайский, Пермский края. "Соответственно, это те регионы, где наиболее высокая стоимость жилья. Так, например, в Московской области у нас 14 таких фактов, в Новосибирске - 12, в Челябинске - 11, в Санкт-Петербурге и Ленобласти - 27, в Москве - 61, в Красноярске - 5, в Алтайском крае - 5, в Краснодаре - 2, в Пермском крае - 4, в Саратове - 4, в Мурманской области - 6", - отметил замначальника.

Он подчеркнул, что есть факты, когда в судах все же принимаются решения в пользу покупателей. "Процентовку я говорил, но также вручную обобщали. Она у нас примерно - 40% в пользу продавца, 40% - двусторонней реституции, 20% - в пользу покупателя", - рассказал Филиппов.