Посол РФ назвал сомнительным КПД от повышения военных расходов Британии

Андрей Келин отметил, что перерасходы британского военного ведомства в 2025 году могут составить более £2 млрд

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Коэффициент полезного действия (КПД) от предпринятых Лондоном мер по увеличению военных расходов весьма сомнителен, считает посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью журналу "Международная жизнь".

Он отметил, что в национальном бюджете Британии сохраняются "черные дыры", в то время как министерство обороны "не укладывается в выделенный ему лимит средств". Так, по словам посла, перерасходы военного ведомства в 2025 году могут составить более £2 млрд.

"И поэтому, когда британские власти примут решение об очередном повышении налогов, можно будет с уверенностью сказать, что косвенной причиной стали все те же милитаристские амбиции Лондона. Впрочем, английская пресса сообщает об указаниях правительства вооруженным силам страны изыскать пути экономии, - заметил Келин. - Это, очевидно, означает, что КПД от обещанного увеличения оборонного бюджета в принципе сомнителен".

Очевидность предпринятых шагов

При этом дипломат подчеркнул, что причины "столь демонстративных усилий британцев нарастить военные расходы" вполне объяснимы и понятны.

"С одной стороны, они пытаются продемонстрировать заокеанским партнерам рвение в вопросе обеспечения собственными силами европейского военного потенциала. Разумеется, делают это так, чтобы выгодополучателем оказывался военпром США, - конкретизировал он. - С другой стороны, команда [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера решает внутриполитические задачи, связанные с удержанием лейбористами власти".

Келин также добавил, что официальный Лондон "заигрывает с британским бизнесом, обещая ориентировать систему военных закупок на местного производителя и таким образом позволить местным компаниям "заработать на войне", в то время как ситуация с F-35 "говорит о двойном дне таких ангажементов".

"Одновременно кабмин в попытке улучшить рейтинг сулит широким слоям населения, столкнувшегося с кризисом стоимости жизни, что скоро дела пойдут лучше благодаря эфемерному "оборонному дивиденду" - гротескному антиподу "мирного дивиденда", который помог развитию Западной Европы после завершения холодной войны", - продолжил посол.

"Убедительность этого тезиса, однако, под вопросом", - резюмировал дипломат.