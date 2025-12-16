Калининградская область намерена войти в топ-10 регионов по инвестклимату

В 2025 году регион занял 14 место в рейтинге инвестиционного климата субъектов

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Калининградской области ставит перед собой амбициозную задачу войти в первую десятку российских регионов с наилучшим инвестиционным климатом. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград".

В 2025 году Калининградская область вошла в группу регионов, занявших 14 место в рейтинге инвестиционного климата субъектов РФ, улучшив позицию 2024 года на один балл.

"Продолжаем инвестиционный рост, и задача экономического блока, это пока амбициозная цель - войти в десятку лучших регионов по инвестиционной привлекательности. Но до этого надо создать инфраструктуру. В этом смысле тут хорошая конкуренция между регионами. Но мы находимся удаленно, с логистическими проблемами, поэтому нам нужно еще создавать лучшие условия, чтобы привлекать к нам инвесторов", - сказал Беспрозванных.

По словам главы региона, несмотря на санкционные ограничения, проблемную логистику, по итогам 10 месяцев 2025 года отмечен рост объема инвестиций на 10% год к году. "Это говорит о том, что у нас в целом обеспечен стабильный инвестиционный приток. Поэтому мы будем продолжать работу с инвесторами, поддерживать их. У нас инвестиционные проекты в абсолютно разных отраслях, это и промышленность, буквально вчера мы открывали завод электробатарей. Такого рода проекты - это не просто инвестиции в 75 млрд рублей, а за этим идет развитие двух муниципалитетов, сначала Немана, затем Советск подключится. Это вообще серьезное предприятие, высокотехнологичное, которое не просто дает рабочие места, а создает инфраструктуру в городах, где находится", - отметил Беспрозванных.

Есть несколько инвесторов в сфере сельского хозяйства, с которыми правительство рассматривает проекты в сфере производства овощей, мяса кур. В целом потенциальные инвестпроекты в сельском хозяйстве оцениваются в 65 млрд рублей.

"Инвесторы рассматривают Калининградскую область. Я не вижу спада инвестиционной привлекательности. Понятно, что логистические проблемы влияют на инвестиционную привлекательность, но мы в ручном режиме с каждым отрабатываем, чтобы инвестиционные потоки не стали падать. В какой-то год, в зависимости от подписания инвестиционных соглашений, инвестиции могут вырасти, в следующий - немного снизиться, но надо смотреть тренд нескольких лет, поскольку это инвестиции долгого периода. Мы пока идем верх, все хорошо", - добавил глава региона.