НСПК ожидает минимального использования контактных платежей к 2031 году

В НСПК отметили устойчивый тренд на переход к бесконтактным способам оплаты, что отражается в структуре платежных операций системы "Мир"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В России наблюдается снижение доли контактных платежей по карте "Мир". Сейчас карту вставляют в терминал менее чем в 1,5% случаев. Ожидается, что к 2031 году использование контактного интерфейса станет минимальным. Об этом сообщил руководитель операционно технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Сергей Бобров, выступая на технологической конференции НСПК.

"Мы проектируем архитектуру на будущие десятилетия. По запросу рынка готовы подумать о том, чтобы отказаться от одного элемента, может быть неожиданного, речь идет о контактном интерфейсе. Мы видим, что использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе "Мир" неуклонно падает. В настоящее время эта цифра составляет уже менее 1,5%. К 2031 году ожидается, что количество таких платежей станет совсем небольшим", - сказал Бобров.

В НСПК отметили устойчивый тренд на переход к бесконтактным способам оплаты, что отражается в структуре платежных операций системы "Мир". Доля бесконтактных транзакций достигла 98,5%, оставляя лишь незначительную часть для операций с использованием контактного чипа.