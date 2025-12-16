Минпромторг: предложения об изменении торгового законодательства еще обсуждаются

Инициативы будут проанализированы совместно с заинтересованными федеральными органами власти и участниками рынка, отметили в ведомстве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предложения Минпромторга РФ об изменениях торгового законодательства еще находятся в стадии межведомственного обсуждения и будут проанализированы с заинтересованными федеральными органами власти и участниками рынка. Пересмотр регулирования торговли нацелен на выравнивание условий для онлайна и офлайна через устранение регуляторных перекосов, сообщили журналистам в пресс-службе Минпромторга России.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на направленное в адрес Минпромторга письмо за подписью замруководителя ФАС Тимофея Нижегородцева написала, что служба увидела риски роста цен на продукты в случае принятия новых правил торговли, разработанных Минпромторгом. Как отмечала газета, ФАС предупредила министерство, что не поддерживает и не согласовывает предлагаемые изменения.

"Минпромторг России получил указанное письмо ФАС России и рассмотрит его в установленном порядке. В настоящее время предложения Минпромторга России об изменениях торгового законодательства находятся в стадии межведомственного обсуждения и будут проанализированы совместно с заинтересованными федеральными органами власти и участниками рынка. Все решения будут приняты по результатам предусмотренных процедур обсуждения в рамках правового поля", - сказали в Минпромторге.

Там отметили, что работа по анализу и пересмотру регулирования торговли проводится по поручению президента России Владимира Путина, которое он озвучил в рамках выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

"Подходы, формируемые во исполнение поручения президента Российской Федерации, нацелены на выравнивание условий между офлайн- и онлайн-торговлей за счет устранения регуляторных перекосов", - добавили в Минпромторге.

Подготовленные министерством предложения в рамках новой национальной модели торговли предполагают выравнивание конкурентных условий между офлайн- и онлайн форматами, устранение правовых дисбалансов и пробелов в регулировании торговой деятельности, сообщал ранее глава Минпромторга Антон Алиханов.