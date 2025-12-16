Беспрозванных: возведение терминала в порту Пионерского будет завершено

Продолжается поиск подрядчика, сообщил губернатор Калининградской области

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Работы по строительству международного морского терминала в порту города Пионерского Калининградской области в обязательном порядке будут завершены, продолжается поиск подрядчика. Об этом заявил на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Калининград" губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Строительство терминала началось в феврале 2018 года и должно было завершиться в 2019 году. В декабре 2017 года "Росморпорт" заключил контракт на 7,4 млрд рублей на строительство объекта с компанией "Больверк". Компания получила аванс по контракту на 3,63 млрд рублей, выполнила работы на 2,052 млрд рублей, расходы на строительство в размере еще более 1,6 млрд рублей предприятие не подтвердило. Против руководства "Больверк" возбуждено уголовное дело о хищениях средств. Контракт с компанией расторгнут осенью 2019 года, готовность объекта на тот момент составляла 27%.

"Порт в Пионерском, который, вы знаете, <…> был приостановлен из-за недобросовестного подрядчика, который не выполнил свои обязательства. Я помню, еще в начале этого года, приехав, посмотрев, как там проходит работа, слабо начал верить, поэтому обратился в федеральный центр. Потом я помню, [помощник президента РФ, председатель Морской коллегии] Николай Патрушев приезжал, мы обсуждали вопросы. <…> Была проведена проверка, результаты вы видите - фактически собственники сбежали, идут уголовные дела. Но мы не стоим на месте, мы провели все необходимые конкурсные процедуры. Сегодня работаем над поиском подрядчика на Пионерский, мы все эти работы обязательно закончим", - сказал губернатор.

Международный морской терминал в Пионерском должен стать крупным инфраструктурным сооружением Северо-Западного федерального округа. Проект предполагает строительство морского вокзала с пропускной способностью более 1,2 тыс. человек в час, открытых грузовых площадок площадью 75,5 тыс. кв. м, двух причалов общей длиной 725 м.