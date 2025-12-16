"Яндекс" подтвердил временные трудности в работе своих умных устройств

Cпециалисты уже устранили сбой, рассказали в компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" подтвердил кратковременные трудности в работе умных устройств компании, уточнив, что в настоящее время все работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"У некоторых пользователей возникли кратковременные трудности в работе умных устройств. Наши специалисты уже устранили их, сейчас все работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили информацию о том, что у умных колонок "Алиса" от "Яндекса" произошел сбой. Устройства на все вопросы отвечали, что произошла ошибка и просила задать свой вопрос позже.