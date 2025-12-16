ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

"Яндекс" подтвердил временные трудности в работе своих умных устройств

Cпециалисты уже устранили сбой, рассказали в компании
Редакция сайта ТАСС
14:27

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. "Яндекс" подтвердил кратковременные трудности в работе умных устройств компании, уточнив, что в настоящее время все работает в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"У некоторых пользователей возникли кратковременные трудности в работе умных устройств. Наши специалисты уже устранили их, сейчас все работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили информацию о том, что у умных колонок "Алиса" от "Яндекса" произошел сбой. Устройства на все вопросы отвечали, что произошла ошибка и просила задать свой вопрос позже. 

Россия