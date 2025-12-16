В Калининградской области ожидают исполнение бюджета на уровне 97%

Все решения по региональному бюджету принимаются губернатором совместно с министерством финансов региона, сообщил глава области Алексей Беспрозванных

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Исполнение регионального бюджета в Калининградской области в этом году может достигнуть 97%, в 2024 году бюджет был выполнен на 95%. Об этом заявил на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград" губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"По исполнению бюджета, это важный параметр, за которым я слежу, и от этого эффективность нашего бюджета тоже зависит. В 2022 году, по-моему, было исполнение бюджета порядка 94%. В 2024 году, то есть по итогам прошлого года, мы уже вышли на исполнение 95-96%. В этом году задача выйти на 97% минимум исполнения для того, чтобы сделать работу эффективной", - сказал он.

Беспрозванных также отметил, что все решения по региональному бюджету принимаются губернатором совместно с министерством финансов региона. При этом основная задача, по его словам, заключается в сохранении наибольшей эффективности бюджета. "Здесь очень важно понимать, что важнее финансировать, потому что, как вы понимаете, количество проектов финансирования, которые заявляются министерствами, превышает возможности бюджета. И здесь возникает вопрос, что нужно делать в первую очередь", - сказал он.