В 2026 году производители БПЛА начнут получать компенсацию затрат на экспорт

Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов отметил, что будет возобновлена мера по сертификации продукции за рубежом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Развитие экспорта беспилотных авиационных систем в рамках принятой дорожной карты предусматривает запуск в 2026 году новой меры поддержки - компенсации затрат производителям при выходе на зарубежные рынки. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

"Во исполнение поручений по развитию новых отраслей высокотехнологичной промышленности <...> была принята отдельная дорожная карта по развитию экспорта беспилотных систем. И в рамках этой дорожной карты в следующем году мы первый раз тестируем как раз меру поддержки в виде компенсации затрат нашим производителям беспилотных авиационных систем при экспорте своей продукции", - сказал он на заседании президиума комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт".

Помимо этого, по словам Чекушова, будет возобновлена мера по сертификации продукции за рубежом. "Также производители БАС смогут воспользоваться данной мерой. Пока это не такие большие денежные средства, но это позволит нам закрепиться на ключевых рынках и посмотреть на потенциал экспорта данного вида продукции", - добавил он.