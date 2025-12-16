РЖД увеличат число вагонов в "Буревестнике" на маршруте Москва - Нижний Новгород

За один рейс "Буревестник" может перевозить свыше 730 человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. С началом сезона повышенного спроса на поездки между Москвой и Нижним Новгородом "Российские железные дороги" (РЖД) увеличат количество вагонов в двухэтажных скоростных поездах "Буревестник" на этом маршруте. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"С 18 декабря по 13 января они [поезда] будут курсировать составами из 15 вагонов (было 10)", - сказано в сообщении.

Поезд "Буревестник" курсирует ежедневно, отправляясь: из Нижнего Новгорода в 07:20 мск, 15:29 мск и 18:57 мск, прибывая в Москву в 11:34 мск, 19:25 мск и 23:18 мск; из Москвы в 10:05 мск, 13:45 мск и 20:15 мск, прибывая в Нижний Новгород в 14:40 мск, 17:46 мск и 00:03 мск. Как сообщают в РЖД, в зависимости от расписания поезд останавливается в Дзержинске, Коврове и Владимире.

"В составе "Буревестника" двухэтажные вагоны с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон с местами для маломобильных пассажиров, СВ и вагон-бистро", - сказано в сообщении.

Новый двухэтажный скоростной поезд "Буревестник" 3 декабря 2025 года начал курсировать между Москвой и Нижним Новгородом. За один рейс "Буревестник" может перевозить свыше 730 человек.

"Буревестник" курсировал между двумя городами с 1960-х годов по 2014 год. Все это время в составе поезда были одноэтажные вагоны, преимущественно с местами для сидения.