В Калининграде объем финансирования программы "Восток Инвест" составит 700 млн

Она была создана для помощи в равномерном развитии муниципалитетов региона и пришла на смену старой программе "Восток", сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Общий объем финансирования программы льготных займов для малого и среднего бизнеса "Восток Инвест" в Калининградской области в 2026 году составит 700 млн рублей. При необходимости на эти цели выделят дополнительные средства, заявил губернатор региона Алексей Беспрозванных на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград".

Новая мера поддержки бизнеса "Восток Инвест" была запущена по решению губернатора для финансирования проектов в восточных и центральных муниципалитетах региона. Она предусматривает выдачу займов на льготных условиях. Средства можно использовать на инвестиционные цели, включая покупку оборудования, транспорта, коммерческой недвижимости, строительство и ремонт.

"Мы на основе полученного опыта чуть скорректируем условия в этом году. С бизнесменом тоже поговорили и расширили программу. Сумму пока оставим 700 миллионов. Если понадобится, увидим хороший спрос, то, я думаю, добавим", - сказал губернатор.

Беспрозванных подчеркнул, что программа была создана для помощи в равномерном развитии муниципалитетов региона и пришла на смену старой программе "Восток". В основном в настоящее время в ней участвуют для реализации туристических и агропромышленных проектов.

"Даже были инвесторы из других регионов РФ <...>, Москвы, Санкт-Петербурга. Мы видим тенденцию того, что люди, уезжая оттуда, приходят и занимаются здесь либо агротуризмом, либо просто строят небольшое туристическое место и остаются здесь жить", - отметил губернатор.

В октябре в рамках программы было одобрено десять проектов в шести муниципалитетах. Компании-участники планируют создать около 150 новых рабочих мест, а реализация инвестпроектов обеспечит занятость более 550 жителей региона.