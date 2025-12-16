НСПК разработала сервис для интеграции платежных сервисов

"МирЛинк" упрощает процесс приема оплаты разными pay сервисами в торговых точках

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") презентовала во время технологической конференции сервис "МирЛинк", упрощающий работу банков при выводе pay сервисов на рынок и делающий оплату удобнее для пользователей. Сервис стандартизирует взаимодействие эквайринговой сети и pay сервисов, создавая единое пространство для транзакций, сообщила пресс служба НСПК.

"В октябре стартовал закрытый пилотный проект, в котором уже участвуют 6 банков. Планируем завершить его в первом квартале 2026 года. Новый сервис позволит банкам легче интегрировать pay-сервисы, ТСП - обеспечивать их прием, снизить издержки на внедрение новых технологий, а пользователям - видеть все доступные варианты оплаты через универсальный QR-код независимо от того, с кем из разработчиков pay-сервисов у банка или магазина заключены соглашения", - говорится в сообщении пресс службы НСПК.

"МирЛинк" упрощает процесс приема оплаты разными pay сервисами в торговых точках: вместо заключения отдельных соглашений с каждым владельцем сервиса банки получают единый протокол подключения, стандартизированные тарифы и межбанковское вознаграждение.

Ранее для приема платежей через различные pay сервисы банку торговой точки требовалось установить партнерские отношения с каждым сервисом, заключить отдельные соглашения и выполнить технические доработки, что сопровождалось бюрократическими сложностями.

Сервис "МирЛинк" позволяет пользователям видеть список pay сервисов на платежной странице смартфона и выбирать удобный способ оплаты, в том числе через универсальный QR код.