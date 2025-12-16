В Калининградской области скорректируют бюджет с учетом программы "Чистая вода"

Проводится инвентаризация всех объектов, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Калининградские власти в середине 2026 года скорректируют параметры бюджета с учетом финансирования региональной программы "Чистая вода". Об этом на пресс-конференции в РИЦ ТАСС в Калининграде сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, отвечая на вопрос, касающийся плохого качества воды в Гурьевске.

"Сегодня по воде проблема во многих муниципалитетах. Поэтому за этот год я просто все проанализировал и решил запустить региональную программу - "Чистая вода". Сейчас проводится инвентаризация полностью всех объектов", - сказал губернатор.

По его словам, на три года в рамках решения проблемы "выделили 2 млрд рублей на "важно-срочно". "Следующий этап, я думаю, в середине года, когда мы будем поправки к бюджету вносить, по итогам этой программы мы обязательно внесем коррективы", - сказал.