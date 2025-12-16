Reuters: Midad является потенциальным покупателем зарубежных активов "Лукойла"

В сделке также могут участвовать американские компании

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Компания Midad Energy из Саудовской Аравии считается одним из главных претендентов на покупку международных активов компании "Лукойл". Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Midad Energy планирует полностью выкупить активы "Лукойла", в сделке также могут участвовать американские компании.

В октябре США и Великобритания включили компанию "Лукойл" в свои санкционные списки, после чего "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Однако позже компания Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов "Лукойла" после заявления Министерства финансов США, согласно которому ведомство до завершения конфликта на Украине не намерено выдавать Gunvor лицензию, позволяющую ей вести бизнес и получать прибыль.

14 ноября представители "Лукойла" заявили, что компания ведет переговоры о продаже зарубежных активов с несколькими потенциальными покупателями и сообщит о сделке после достижения финальных договоренностей и получения необходимых разрешений.