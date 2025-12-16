Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $59 за баррель
Редакция сайта ТАСС
15:08
обновлено 15:34
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на лондонской бирже ICE опускалась ниже $59 за баррель впервые с 5 мая 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 18:06 мск, стоимость Brent снижалась на 2,59%, до $58,99 за баррель.
К 18:21 мск Brent ускорил снижение до $58,91 за баррель (-2,72%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года опускался на 2,92% - до $55,16 за баррель.