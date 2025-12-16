ВЭБ.РФ и Альфа-банк направили более 5 млрд рублей на Трансъевразийскую ВОЛС

Средства выделены в рамках синдицированного кредита

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ и Альфа-банк направили в рамках синдицированного кредита на проект создания новой Трансъевразийской волокно-оптической линии связи TEA NEXT более 5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Открыто финансирование проекту создания и обслуживания новой Трансъевразийской волоконно-оптической линии связи TEA NEXT - более 5 млрд рублей ВЭБ.РФ и Альфа-банк направили в рамках синдицированного кредита", - говорится в сообщении.

Протяженность новой линии связи составит около 11,7 тыс. км, она позволит передавать большие объемы информации на огромные расстояния с высокой скоростью практически без потерь качества. Как сообщили в ВЭБ, проект напрямую отвечает задачам стратегии развития отрасли связи до 2035 года и национальным целям развития страны. При этом проект реализуется с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования" (механизм курирует Минэкономразвития России). Договор синдицированного кредитования о финансировании стороны подписали в ходе Петербургского международного экономического форума в 2025 г.

"Проект общей стоимостью 28,1 млрд рублей реализуется на территории 27 регионов. На его маршруте будут сформированы ответвления к пунктам обмена трафиком, расположенным в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Синдицированный кредит в размере 24,4 млрд рублей будет предоставлен компании "Атлас". Объем участия ВЭБ.РФ составит 6,5 млрд рублей. Связь и телекоммуникации, информационные технологии и технологии обработки данных - приоритетное направление деятельности ВЭБ.РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сообщении отмечается, что проект TEA NEXT является крупнейшим инфраструктурным проектом в отрасли связи на постсоветском пространстве за последнее время. "Реализация проекта направлена на развитие инфраструктурных возможностей для цифровизации регионов России; формирование условий для развития рынка данных, их хранения, обработки и обмена, достижения "цифровой зрелости" экономики и социальной сферы; улучшение связанности 14 крупнейших российских городов (через локальные привязки вдоль магистральной трассы), создание условий для развития национальных распределительных ЦОД; снижение барьеров для устойчивого качественного доступа к информации единых цифровых платформ, в том числе государственных", - добавили в пресс-службе.