Беспрозванных: ВРП Калининградской области к 2027 году вырастет на четверть

Валовой региональный продукт превысит 1 трлн рублей, сообщил губернатор области

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Калининградской области по итогам 2026 года вырастет на четверть и превысит 1 трлн рублей. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Калининград" сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Согласно данным территориального органа Росстата по Калининградской области, в 2023 году ВРП региона составил 785,2 млрд рублей. На сайте Законодательного собрания Калининградской области в ноябре 2024 года сообщалось, что рост ВРП в 2024 году составит 4,7% и его объемы достигнут 876,6 млрд рублей.

"Очень важно, что мы идем по тому плану, который наметили - это план, который я обозначал в своем послании в декабре в 2024 году. Мы идем по всем пяти нашим ключевым направлениям, приоритетам, как мы тогда обозначили. Во главе всего это приоритет, связанный с безопасностью, но вопросы, связанные с развитием региона, они лежат, конечно, в плоскости экономики. И этот год достаточно успешный с точки зрения ВРП. Мы на 200 млрд рублей его увеличили [за полтора года], а, по оценке экономического блока, в следующем году мы уже превысим [объем ВРП] 1 трлн рублей", - сказал он.

Кроме того, губернатор отметил, что благодаря эффективной работе экономического блока в этом году удалось больше средств направить на выполнение социальных обязательств.

"Это вопросы, связанные с новыми инициативами в социальном блоке, - это и поддержка учителей, поддержка сотрудников здравоохранения, социальная поддержка разных категорий граждан, это новые меры, которые мы в этом году, фактически в середине года, инициировали, внедрили, и при этом мы успешно их реализуем в этом году. И большинство из них, если не сказать, что все, они будут действовать в следующем году, на следующую трехлетку в бюджете они заложены", - добавил Беспрозванных.