Число останавливающихся в гостиницах Кисловодска туристов выросло на 40%

В городе до 2030 года намерены удвоить турпоток, сообщила начальник управления по культуре, курорту, спорту и туризму администрации Кисловодска Элеонора Даниэльян

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 16 декабря. /ТАСС/. Число туристов, которые останавливаются в гостиницах города-курорта Кисловодска, увеличилось более чем на 40% за три года. По итогам 2025 года в гостиницах Кисловодска отдохнут более 200 тыс. человек, сообщила начальник управления по культуре, курорту, спорту и туризму администрации Кисловодска Элеонора Даниэльян в рамках круглого стола по развитию санаторно-курортной отрасли Ставрополья, организованного Региональным информационным центром "ТАСС Кавказ" в городе-курорте Железноводске.

"За последние три года мы видим рост туристов, которые останавливаются в гостиницах - 42%. Если в 2023 году в гостиницах остановились 140 тысяч туристов, то в этом году, уже с учетом прогноза роста, в наших гостиницах остановятся более 200 тысяч туристов. Это говорит о том, что растет число туристов, которые прибывают не на лечение. Лечебно-оздоровительный туризм у нас остается "скелетом" Кисловодска, но нам удается развивать и другие виды туризма, например, культурно-познавательный, событийный, спортивный и экстремальный туризм, именно поэтому растет количество туристов, которые едут в гостиницу", - сообщила Даниэльян.

По ее словам, за 11 месяцев 2025 года в гостиницах и санаториях Кисловодска остановились более 500 тыс. человек, что на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"По статистике 2024 года в город Кисловодск приехало почти 2 млн туристов, из них 1,2 млн экскурсантов, которые приехали без ночевок, и более 700 тысяч приезжали на длительное проживание. Из них 515 тысяч туристов были зарегистрированы и успели отдохнуть в наших санаториях и гостиницах. В 2025 году мы сохраняем тенденцию роста: за 11 месяцев туристический поток в Кисловодске составил более 500 тысяч человек в санаториях и гостиницах, что выше статистики за аналогичный период прошлого года на 5,2%", - добавила спикер.

Она также отметила, что до 2030 года турпоток в Кисловодске намерены удвоить. "Задача была до 2030 года увеличить туристический поток в два раза - эту задачу мы уже выполнили в 2025 году и планируем еще в два раза увеличить турпоток до 2030 года", - рассказала Даниэльян.

РИЦ "ТАСС Кавказ" провел круглый стол в городе Железноводске, посвященный перспективам развития и цифровизации санаторно-курортной отрасли в Ставропольском крае. Организаторами также выступили Администрация города-курорта Железноводска и Торгово-промышленная палата Ставропольского края.