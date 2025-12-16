Сбер начал тестировать сервис "Плати частями" на биометрических терминалах

В 2025 году функция будет доступна для сумм до 150 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Сбер запустил для своих клиентов в тестовом режиме сервис "Плати частями" на биометрических терминалах, сообщила пресс-служба банка.

"Сервис уже работает на ограниченном парке терминалов, после чего планируется поэтапное масштабирование на более широкую сеть в релевантных для решения отраслях, включая крупные федеральные сети. В рамках текущего запуска оплату частями можно оформить на сумму до 150 000 рублей", - сообщили в банке.

Отмечается, что реализация решения в офлайн является развитием онлайн-сервиса "Плати частями", которым с момента запуска воспользовались более 1,5 млн человек.

При оплате на терминале клиенту может быть предложен вариант "Оплатить частями" - как отдельная кнопка или рекомендация, сформированная встроенной ML-моделью, которая оценивает склонность клиента к использованию рассрочки.

При этом выбор способа оплаты полностью остается за покупателем. Для быстрой идентификации и непосредственной оплаты поддерживаются: биометрия, технология "Вжух", карта и NFC.

В банке подчеркнули, что внедрение опции "Оплаты частями" в офлайн является частью масштабной стратегии развития одноименного сервиса. "Для бизнеса сервис "Плати частями" снижает барьер для покупки, помогает увеличивать средний чек, стимулирует рост выручки, а также способствует привлечению новых клиентов", - уверены в Сбере.