На ЗАЭС заявили об энергоснабжении станции за счет одной внешней линии

Радиационный фон в норме

Запорожская АЭС © Эрик Романенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается за счет одной внешней линии электропередачи в результате огневого воздействия. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"В результате огневого воздействия повреждена линия связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Вследствие этого повреждения напряжение от линии электропередачи "Ферросплавная-1" на станцию не поступает. Внешнее энергоснабжение станции обеспечено по второй линии - ВЛ "Днепровская", - говорится в сообщении.

Уточняется, что электропитание собственных нужд ЗАЭС сохранено, специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ.

"Электропитание собственных нужд станции сохранено. Специалисты выясняют точное место повреждения и объем необходимых работ. Как только позволит оперативная обстановка, будут незамедлительно начаты ремонтно-восстановительные работы", - сообщили на станции.

На станции также подчеркнули, что ситуация находится под полным контролем, радиационный фон в норме и соответствует природным значениям, пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены.