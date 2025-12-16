Махачкала погасила большинство задолженностей прошлых лет

Город вышел на стабильное финансирование

МАХАЧКАЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Рост собственных доходов Махачкалы, которая является крупнейшим городом Дагестана, позволил муниципалитету ликвидировать большинство задолженностей прошлых лет. Город вышел на стабильное финансирование, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Собственные доходы города позволяют не только выполнять текущие обязательства, но и погашать задолженности прошлых лет. По поручению главы города Джамбулата Салавова эти задолженности были погашены. На начало 2025 года кредиторская задолженность достигала 629,7 млн рублей. С 1 июля за счет собственных поступлений и поддержки из республиканского бюджета удалось погасить 359,5 млн рублей", - цитирует пресс-служба замглавы Махачкалы Хакима Ашикова.

По данным администрации, с начала года собственные доходы муниципалитета составили 5,95 млрд рублей. План по налоговым поступлениям выполнен на 113%, объем этих поступлений по сравнению с предыдущим годом вырос на 23,8%.

"Бюджет города работает эффективно, и мы выходим на стабильное финансирование текущих расходов. Главная задача - не допускать долгов и поддерживать муниципальные предприятия. Уже оплачены все коммунальные услуги муниципальных учреждений, текущие расходы и задолженности по уличному освещению - 137 млн рублей. После завершения оплаты электроэнергии по светофорным объектам город полностью выйдет на ежемесячное финансирование текущих расходов", - отметил Хаким Ашиков.

Отмечается, что до конца декабря 2025 года муниципалитет также профинансирует все социально значимые расходы, включая субсидии на горячее питание школьников, дорожные работы и поддержку детей-сирот при покупке жилья.