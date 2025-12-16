В Кисловодске появится более 4,5 тыс. койко-мест в средствах размещения

В городе-курорте реализуется 20 инвестиционных проектов в туристской сфере, сообщила начальник управления по культуре, курорту, спорту и туризму администрации города Кисловодска Элеонора Даниэльян

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 16 декабря. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. новых койко-мест в средствах размещения и свыше 2,5 тыс. рабочих мест появится в Кисловодске к 2027 году. Об этом сообщила начальник управления по культуре, курорту, спорту и туризму администрации города Кисловодска Элеонора Даниэльян в рамках круглого стола по развитию санаторно-курортной отрасли Ставрополья, организованного Региональным информационным центром "ТАСС Кавказ" в городе-курорте Железноводске.

"Мы продолжаем увеличивать коечную емкость. На сегодняшний день в городе-курорте Кисловодске реализуется 20 инвестиционных проектов именно в туристской сфере. Это строительство санаториев, гостиниц, бутик-отелей, апарт-отелей, инновационно-медицинские центры, которые к 2027 году уже создадут более 4,5 тыс. новых коечных мест и более 2,5 тыс. рабочих мест с хорошей заработной платой, что очень важно для местного населения", - сказала Даниэльян.

Она также отметила, что показатель туристического налога Кисловодска в 2025 году уже превысил показатель курортного сбора 2024 года. "Город Кисловодск - единственная территория в регионе, которая показывает рост туристического налога по сравнению с курортным сбором. В этом году за три квартала туристический налог составил 217 млн рублей, за аналогичный период прошлого года курортный сбор составил 195 млн рублей, то есть мы видим рост на 20 млн рублей. Это отражает положительную динамику развития Кисловодска как курортного центра: у нас увеличивается бюджет, что позволяет улучшать курортную инфраструктуру и создавать новые возможности для жителей и гостей города", - добавила спикер.

РИЦ "ТАСС Кавказ" провел круглый стол в городе Железноводске, посвященный перспективам развития и цифровизации санаторно-курортной отрасли в Ставропольском крае. Организаторами также выступили Администрация города-курорта Железноводска и Торгово-промышленная палата Ставропольского края.