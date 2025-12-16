Сийярто: Венгрия получит из США 2 млрд кубометров СПГ по контракту с Chevron

Глава МИД отметил, что MVM и Chevron подписали контракт, согласно которому американская компания будет поставлять в Венгрию по 400 млн кубометров СПГ ежегодно в течение пяти лет

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Валерий Шарифулин/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Венгерская энергетическая компания МVM заключила с американской корпорацией Chevron соглашение о поставках 2 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с заместителем министра энергетики США Джеймсом Дэнли.

Глава МИД отметил, что MVM и Chevron подписали контракт, согласно которому американская компания будет поставлять в Венгрию по 400 млн кубометров СПГ ежегодно в течение пяти лет. "Это означает, что в течение следующих пяти лет к энергоснабжению Венгрии добавится в общей сложности 2 млрд кубометров сжиженного природного газа американского происхождения, чего раньше никогда не было. Это первый случай, когда американский СПГ становится частью энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто.