Поддержку при "раскатке" маршрутов получат экспортеры несырьевых неэнергетических грузов

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее сообщал, что Россия в 2026 году увеличит объем финансирования механизма на "раскатку" новых международных логистических маршрутов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Все экспортеры несырьевых неэнергетических грузов, которые перевозят грузы контейнерами, получат поддержку при проработке и запуске новых маршрутов транспортировки товаров независимо от их номенклатуры. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов сообщал, что Россия в 2026 году увеличит объем финансирования механизма на "раскатку" новых международных логистических маршрутов.

"Если мы говорим о "раскатке" нового маршрута, то она будет направлена на абсолютно весь несырьевой неэнергетический экспорт, вне зависимости от номенклатуры товара. Главное условие - чтобы груз был контейнеризированный. То есть мы здесь не поддерживаем такие крупнообъемные, крупнотоварные доставки именно с точки зрения повышения эффективности экспорта, потому что зачастую груз, который идет на сухогрузе, он менее капиталоемкий, но на него тратятся те же расходы", - сказал он на заседании президиума комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт".

Он отметил, что география "раскаток" расширится, экспортеры получат возможность системно развивать маршруты в различные целевые опорные страны - например, в государства Латинской Америки и Африки.