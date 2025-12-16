Минфин окажет Коми помощь в повышении эффективности организации бюджета

Бюджет региона на 2026 год утвержден по доходам в 109,5 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 16 декабря. /ТАСС/. Минфин России окажет Коми методологическую помощь в повышении эффективности организации бюджетных процессов, а также рассмотрит возможность поддержки региона казначейскими кредитами. Об этом договорились в ходе встречи в Москве глава Коми Ростислав Гольдштейн и министр финансов России Антон Силуанов, сообщил руководитель региона.

"Обсудили бюджет Республики Коми на 2026-2028 годы и вопросы развития экономики региона. В условиях внешнесанкционного давления налоговые поступления от предприятий нефтегазовой, лесной и угольной отраслей заметно снизились. Минфин РФ готов оказать правительству Коми необходимую методическую помощь по повышению эффективности организации бюджетных процессов, а также рассмотреть возможность поддержки республики в виде предоставления казначейских кредитов", - сообщил Гольдштейн в своем Telegram-канале.

Основной финансовый документ региона формировался в условиях дефицита, но благодаря совместной работе правительства Коми и депутатов Госсовета республики удалось сформировать сбалансированный и социально ориентированный бюджет. В числе безусловных приоритетов - поддержка участников специальной военной операции и членов их семей отметил глава региона.

По данным пресс-службы Минфина РФ, участники встречи обсудили вопросы сбалансированности регионального бюджета в условиях меняющейся конъюнктуры основных добывающих производств (основу экономики Коми составляют добыча и транспортировка нефти, газа, угля, деревообработка - прим. ТАСС). Отдельной темой встречи стали вопросы исполнения бюджета региона, в первую очередь, финансовое обеспечение приоритетных социально значимых расходов. Обсуждались вопросы финансирования строительства объектов образования и здравоохранения, ремонта автодорог.

Бюджет Коми на 2026 год утвержден по доходам в 109,5 млрд рублей, в том числе налоговым и неналоговым - 93,1 млрд рублей, безвозмездным поступлениям - 16,4 млрд рублей. Расходы запланированы в 124,6 млрд рублей. Дефицит в 15,1 млрд рублей планируется покрывать коммерческими и бюджетными кредитами. Госдолг Коми удалось снизить в 2024 году на 1,9 млрд - до 25,3 млрд рублей, или 24% от собственных доходов региона. По итогам 2025 года ожидается увеличение госдолга до 39,4 млрд, или до 40% собственных доходов, на 1 января 2027 года запланирован рост на 14,7 млрд, до 54,1 млрд рублей, или до 58% от собственных доходов.