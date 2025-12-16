Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился до 11,263 рубля

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник вырос на 0,92%, до 2 774,23 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,94% - до 1 100,27 пункта. Курс юаня снизился на 1,9 копейки, до 11,263 рубля.

"Индекс Мосбиржи начал день неуверенно, однако по ходу сессии покупатели активизировались, и бенчмарк совершил рывок в направлении 2780 п. И вновь главным драйвером выступают геополитические новости", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Аэрофлота" (+4,1%), возможно, в ожидании инвесторами подвижек в мирном урегулировании на Украине и отмены санкций против авиаперевозчика", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции банка "Санкт-Петербург" (-3,8%), скорее всего, на фоне отчетности по РСБУ за 11 месяцев.

Прогноз на 17 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 17 декабря - 2 700 - 2 800 пунктов. Краткосрочные прогнозы по курсу рубля к доллару - 79-81 рубль, к юаню - 11,1-11,4 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, в среду индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 78-80 рублей, 92,5-94,5 рубля и 11-11,5 рубля, соответственно.