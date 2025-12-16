ФНС: субъекты МСП заплатят более 13 трлн рублей налогов по итогам 2025 года

На заседании участники обсудили перспективы развития таких специальных налоговых режимов, как автоматизированная упрощенная система налогообложения и налог на профессиональный доход

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 13 трлн рублей налогов заплатят субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) по итогам текущего года. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России в официальном Telegram-канале по итогам совместного заседания ведомства и правления "Опоры России", при участии ассоциации "НП "Опора".

"Более 13 трлн рублей налогов заплатят субъекты МСП по итогам 2025 года, что является рекордной цифрой по сравнению с предыдущими периодами", - говорится в сообщении.

При этом в рамках совместного заседания президент "Опоры России" Александр Калинин отметил, что в общей сложности МСП уже обеспечивает до 30% оборота по стране.

Кроме того, в ходе заседания руководитель ФНС Даниил Егоров заверил, что те инструменты информирования бизнеса, которые были использованы в этом году и показали свою эффективность, будут применяться и дальше. "Важно, что мы наладили системную коммуникацию и стараемся нивелировать те издержки, которые при изменении правового поля в рамках работы МСП происходят, мы стараемся максимально эффективно на них реагировать. В этом году мы выпускали методические рекомендации для бизнеса с подробными разъяснениями. Необходимо трансформировать этот подход и создавать пошаговые инструкции, которые учитывают и частные случаи", - разъяснил Егоров.

Также на заседании участники обсудили перспективы развития таких специальных налоговых режимов, как автоматизированная упрощенная система налогообложения (автоУСН) и налог на профессиональный доход (НПД). "42 тыс. предпринимателей выбрали этот режим (авто УСН - прим. ТАСС), как более удобный благодаря почти полному отсутствию отчетности. С начала следующего года на автоУСН планируют перейти еще 30 тысяч предпринимателей. Расширяется и список банков-партнеров", - говорится в сообщении ведомства.

"Сейчас таких банков 16. К нам активно подключаются новые. Уже подали заявки 11 финансовых организаций. С точки зрения дальнейшего развития мы видим перспективы и в части расширения количества сотрудников. Также мы видим определенный потенциал в создании бесшовного перехода с режима НПД, а в дальнейшем с автоУСН на другие режимы", - рассказал начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев.

Также в сообщении ведомства отмечается, что в ходе обсуждения режима для самозанятых, или налога на профессиональный доход, участники заседания согласились, что до конца эксперимента важно сохранить его основные параметры. "При этом участники отметили, что уже сейчас необходимо обсуждать, какие изменения необходимо внести, чтобы режим стал еще более эффективным и удобным для микробизнеса", - говорится в сообщении.