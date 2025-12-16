Грузоперевозки по сети железных дорог Новороссии выросли на 4% за 11 месяцев

Грузооборот составил 4,077 млрд тонно-км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем перевезенных по сети железных дорог Новороссии грузов составил по итогам января - ноября 2025 года 20 млн тонн, что на 4% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росжелдора.

При этом грузооборот составил 4,077 млрд тонно-км, что на 24% выше показателя годом ранее, сказано в сообщении.

В рамках рабочей поездки в Донецкую Народную Республику глава Минтранса РФ Андрей Никитин посетил центральный аппарат ФГУП "Железные дороги Новороссии" (ЖДН), где провел совещание с руководством предприятия при участии главы Росжелдора Александра Сахарова.

Никитин отметил, что предстоит большая работа по восстановлению и развитию транспортной инфраструктуры до 2035 года с учетом планов развития республики и всей Новороссии.

"Задачи, которые ставит перед нами руководство страны, требуют создания единой транспортной системы, учитывающей все виды перевозок - от железных дорог до морских портов. Для этого необходимо серьезно продвигать цифровизацию и научиться эффективно рассчитывать грузопотоки", - отметил министр.

В Росжелдоре также сообщили, что за три года выполнен капитальный ремонт свыше 100 км путей, также ведутся работы по восстановлению в Донецке здания центрального аппарата ФГУП "ЖДН", поврежденного в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в ноябре 2022 года.