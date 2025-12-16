ЕИПП предлагает построить в ДНР элеваторные комплексы на 20 тыс. тонн зерна

ДОНЕЦК, 16 декабря. /ТАСС/. Элеваторные комплексы суммарной емкостью хранения 20 тыс. тонн зерна предлагают построить в Амвросиевском муниципальном округе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщается в Telegram-канале Единого института пространственного планирования РФ (ЕИПП).

"Единый институт пространственного планирования РФ в рамках разработки генерального плана Амвросиевского муниципального округа Донецкой Народной Республики предлагает построить элеваторные комплексы суммарной емкостью хранения 20 тыс. тонн с двойной или более оборачиваемостью зерна в год", - говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено создание современных элеваторных мощностей, обеспечивающих приемку, очистку, сушку, безопасное хранение и отгрузку зерновых культур. Прогнозируемый годовой грузооборот комплексов составит не менее 40 тыс. тонн зерна.

Реализация проекта повысит эффективность зерновой логистики на территории округа, что будет способствовать росту инвестиционной привлекательности аграрного сектора, увеличению доходности местных сельхозпроизводителей и укреплению продовольственной безопасности региона, а также позволит создать дополнительные рабочие места.