НСПК планирует развивать офлайн-оплату по QR-кодам

Эта функция предназначена для торговых точек без интернет-связи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") в 2026 году намерена развивать технологию офлайн-платежей по QR-кодам. Это решение предназначено для торговых точек, где отсутствует интернет-связь. Об этом сообщил руководитель направления развития системы быстрых платежей НСПК Никита Чухачев

"Мы хотим развивать в следующем году два направления, первое направление - это офлайн, это когда интернета на устройстве клиента нет. Такое часто встречается в магазинах, где нет интернет-связи. Здесь мы будем передавать на устройство ограниченное количество QR-кодов для оплаты", - сказал Чухачев, выступая на технологической конференции НСПК.

Он добавил, что второе направление, которое планируется развивать в 2026 году это интеграция клиентского QR-кода с программами лояльности торгово-сервисных предприятий.