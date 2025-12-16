Эксперт Мурашко: необходима корректировка налогового режима для санаториев

В планах по строительству новых объектов на КМВ очень мало санаториев, в том числе из-за сложной системы налогообложения, сообщил генеральный директор Курортного управления профсоюзных санаториев Кавминвод

Редакция сайта ТАСС

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 16 декабря. /ТАСС/. Расчет НДС и туристического налога для санаториев необходимо корректировать. Такое мнение выразил генеральный директор Курортного управления профсоюзных санаториев Кавминвод, депутат думы Ставропольского края Николай Мурашко в рамках круглого стола по развитию санаторно-курортной отрасли Ставрополья, организованного региональным информационным центром "ТАСС Кавказ" в городе-курорте Железноводске.

"К сожалению, сегодня мы видим не совсем справедливое отношение к санаторно-курортным учреждениям. С одной стороны, это медицинские организации, однако льготы по налогу на прибыль они не имеют, теперь это и туристические организации с точки зрения уплаты туристического налога, но федеральный инвестиционный вычет на реконструкцию средств размещения, распространяющийся на гостиницы, на санатории не распространяется, также НДС, от которого освободили гостиницы, не распространяется на услуги санаториев. Это говорит о том, что, когда принимаются некоторые законы, на интересы санаториев иногда не обращают внимания. Мы разработали свою законодательную инициативу, надеюсь, что через думу Ставропольского края нам удастся это реализовать", - сказал Мурашко.

По его словам, в планах по строительству новых объектов на КМВ очень мало санаториев, в том числе из-за сложной системы налогообложения. "Когда мы смотрим предложения по организации свободных экономических зон, по строительству новых средств размещения, то практически нет санаториев, в основном это гостиницы, спа-отели, рестораны. Мы уходим от понятия санаторно-курортного учреждения, потому что с точки зрения налогообложения это самая тяжелая форма, которую, конечно, нужно как-то выравнивать", - добавил спикер.