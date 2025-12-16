В Госсовете призвали регионы завершить разработку своих экспортных программ

Вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов отметил, что 75 регионов утвердили экспортные стратегии

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Регионам РФ необходимо актуализировать собственные экспортные программы для успешной реализации экспортного потенциала территорий. Об этом сообщил председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"[Экспортные] программы требуют корректировки, поэтому еще достаточное количество субъектов у нас не закончили эту работу. <...> Весь экспорт расформируется на территориях регионов, поэтому очень важно, чтобы те планы, которые будут обозначены в этих программах, они потом реализовывались и, наверное, субъекты с какой-то периодичностью докладывали о достижении тех показателей, которые они заявили", - сказал он на заседании президиума профильной комиссии Госсовета.

Обратившись к коллегам из регионов, Цыбульский призвал акцентировать внимание на том, чтобы все экспортные программы были максимально реалистичными. "Здесь не надо гнаться за какими-то цифрами, пытаться на этапе планирования представить свой регион лучше, чем он есть. Надо фактически посмотреть и представить те показатели, которые реалистичны и достижимы", - подчеркнул он.

Вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов отметил, что к настоящему моменту 75 регионов утвердили экспортные стратегии.