FT: США в документе к ВТО объявили о конце эпохи всемирного торгового сближения

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Представители США направили дипломатам Всемирной торговой организации (ВТО) меморандум, в котором заявили о завершении эпохи сближения между торговыми партнерами на основе базового для организации принципа недискриминации. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, документ был распространен на фоне дискуссий о реформе организации, которая станет основным предметом обсуждения на запланированной на март 2026 года 14-й Министерской конференция ВТО в камерунской столице Яунде.

"Принцип наибольшего благоприятствования (основной недискриминационный принцип ВТО, согласно которому, если страна дает торговое преимущество одной стране, она должна дать его всем членам ВТО - прим. ТАСС) был разработан для эпохи углубления конвергенции между торговыми партнерами, - цитирует газета документ. - Это ожидание было наивным, и эта эпоха прошла".

Как указывает FT, в шестистраничном документе перечислены претензии США к организации, завуалированные нападки на Китай за накопление огромного торгового профицита и на Индию за блокирование улучшений в процессе принятия решений ВТО. Речь, в частности, идет о блокировке возможности для членов ВТО вступать в узкие коалиции, заключая так называемые плюрилатеральные соглашения по определенным торговым темам внутри организации. Ныне действующий в организации принцип наибольшего благоприятствования, при котором одинаковые правила торговли действуют сразу для всех 166 членов организации, исключает возможность таких договоренностей.

"Если у членов нет возможности заключать многосторонние соглашения в рамках ВТО, мы должны признать, что ВТО не является жизнеспособным форумом для переговоров", - говорится в документе американской стороны.

Ранее генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила о необходимости реформировать механизмы работы международного регулятора, в частности систему консенсуса, требующую единогласного одобрения всех членов для принятия решений. По ее словам, этот механизм серьезно замедляет процесс выработки решений.