"Международное развитие цифровых технологий для будущего". Видеотрансляция завершена

Целью дискуссии стало определение стратегических направлений совместных усилий для формирования безопасного и устойчивого цифрового будущего на мировом уровне
18 декабря, 07:27

Ректор МГИМО МИД России, Академик РАН Анатолий Торкунов

Пленарное заседание посвящено обсуждению глобальных стратегий технологического развития в контексте международного сотрудничества. В ходе дискуссии участники рассмотрят ключевые вызовы и возможности, связанные с развитием цифровых технологий, включая обеспечение информационной безопасности, влияние технологий на социальное и экономическое будущее человечества. Цель - определить стратегические направления совместных усилий для формирования безопасного и устойчивого цифрового будущего на мировом уровне.

Модератором стал ректор МГИМО МИД России, академик РАН Анатолий Торкунов. 

