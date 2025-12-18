Трансляция

"Международное развитие цифровых технологий для будущего". Видеотрансляция завершена

Целью дискуссии стало определение стратегических направлений совместных усилий для формирования безопасного и устойчивого цифрового будущего на мировом уровне

Ректор МГИМО МИД России, Академик РАН Анатолий Торкунов © Михаил Метцель/ ТАСС

Пленарное заседание посвящено обсуждению глобальных стратегий технологического развития в контексте международного сотрудничества. В ходе дискуссии участники рассмотрят ключевые вызовы и возможности, связанные с развитием цифровых технологий, включая обеспечение информационной безопасности, влияние технологий на социальное и экономическое будущее человечества. Цель - определить стратегические направления совместных усилий для формирования безопасного и устойчивого цифрового будущего на мировом уровне.



Модератором стал ректор МГИМО МИД России, академик РАН Анатолий Торкунов.