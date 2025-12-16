Венгрия намерена использовать на АЭС в Пакше ядерное топливо США после 2028 года

До конца 2028 года венгерская сторона будет применять только российский продукт

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Венгрия будет использовать на своей АЭС в Пакше исключительно российское ядерное топливо только до конца 2028 года, а потом рассчитывает начать закупки еще и американских тепловыделяющих элементов производства компании Westinghouse. Об этом сообщил в интервью радиостанции Inforadio министр энергетики Венгрии Чаба Лантош.

"Согласно планам, после 2028 года на АЭС "Пакш" будут использоваться на три четверти французские тепловыделяющие элементы, изготовленные по российской лицензии, и на одну четверть - американские", - сказал глава Минэнерго. Он пояснил, что Венгрия не хотела бы зависеть только от одного поставщика.

Лантош напомнил, что топливо для АЭС в Пакше будет производиться на совместном предприятии в Европе, созданном Росатомом и французской компанией Framatome. Кроме того, Венгрия заключила соглашение с американской Westinghouse, которая взялась разработать для этой станции свое ядерное топливо.

"По сути, три четверти топлива будет поставляться российско-французским совместным предприятием, а оставшаяся четверть тепловыделяющих элементов, согласно планам, будет поставляться американской компанией Westinghouse после процесса лицензирования", - уточнил Лантош.

7 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на АЭС в Пакше доставлена из России очередная партия ядерного топлива и теперь его запасов хватит до ноября 2028 года. На станцию, построенную советскими специалистами в 1980-е годы, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.

АЭС расположена на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, там действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство второй очереди станции - пятого и шестого энергоблоков, которые должны быть подключены к сети в начале 2030-х годов. После ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность ядерного комплекса в Пакше возрастет с нынешних 2 000 МВт до 4 400 МВт.