Вице-губернатор Цой: отели Ленобласти в праздники будут заполнены почти на 100%

По итогам девяти месяцев 2025 года регион посетили 6,4 млн туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Бронирование мест размещения в Ленобласти в новогодние праздники будет близко к 100%. Наиболее популярными направлениями на зимних каникулах у туристов региона станут Выборг и Гатчина, сказал вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития и сохранения культурного наследия Владимир Цой на пресс-конференции ТАСС.

По итогам девяти месяцев 2025 года Ленобласть посетили 6,4 млн туристов. Планируется, что к 2028 году эта цифра вырастет в 1,5 раза и достигнет 10 млн человек. В городах с большой туристической нагрузкой будут появляться новые отели, несколько инвестиционных соглашений уже подписано.

"Мы понимаем, что у нас есть абсолютные лидеры с точки зрения посещаемости - Выборг и Гатчина. Но я бы хотел призвать наших гостей посмотреть на то, что в Ленобласти есть не только эти города. В этом году Тихвин был признан туристической столицей Серебряного ожерелья, и я бы обратил внимание на него", - отметил Цой.

Длинные зимние праздники позволят посетить отдаленные части Ленинградской области. "Мне кажется, эти длинные праздники - совершенно замечательная возможность доехать куда-то далеко, посетить то место, про которое вы, может быть, слышали, но никогда не были. Например, Винницы, там располагается Вепсский центр фольклора (этнокультурный центр, где сохраняются культура, язык, традиции и обычаи вепсского народа). С одной стороны, туда далеко ехать, но с другой стороны - если вы уже запланировали свое путешествие куда-то на север, то это оказывается совсем рядом", - резюмировал Цой.