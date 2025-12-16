Цыбульский призвал усилить проектную работу в рамках Северного форума по Арктике

Губернатор Архангельской области отметил, что не все регионы вовлечены в организацию во многом из-за недостаточной практической отдачи

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Проектную деятельность по арктической тематике необходимо усилить в рамках Северного форума, такое мнение высказал в своем Telegram-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский по итогам 45-го заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России.

Одним из ключевых вопросов форума стало развитие международного межрегионального сотрудничества в Арктике.

"Фактически одной из немногих действующих площадок для диалога остается международная неправительственная организация "Северный форум". При этом не все арктические регионы в нее вовлечены, во многом из-за недостаточно выраженной практической отдачи. В этой связи предложил усилить проектную работу в рамках Северного форума именно по арктической тематике, с участием МИД России, Министерства по развитию Дальнего востока и Арктики и других федеральных органов власти", - написал Цыбульский.

В состав организации входят 10 субъектов Российской Федерации и 2 зарубежных участника - штат Аляска (США) и провинция Канвон-до (Южная Корея). По словам Цыбульского, некоторые субъекты РФ воздерживаются от участия в ее работе, не имея четкого понимания ее практической пользы, ограниченного круга зарубежных участников, фактического отсутствия системной проектной деятельности, а также существующих условий участия, предполагающих уплату обязательного членского взноса.

Также Цыбульский предложил Совету губернаторов Северного форума на начальном этапе предусмотреть возможность ознакомительного участия в деятельности организации заинтересованных субъектов РФ без уплаты членских взносов. Реализация этих предложений позволит регионам глубже погрузиться в работу форума, объективно оценить его потенциал и одновременно укрепить Северный форум в качестве ключевой международной площадки для продвижения российских интересов в Арктике.

Развитие Севморпути, туризма и науки

Одним из ключевых направлений работы всех арктических регионов остаются раскрытие потенциала Северного морского пути, привлечение к сотрудничеству новых партнеров, в том числе из стран АСЕАН, а также диверсификация номенклатуры экспортных грузов. "Для продвижения возможностей Северного морского пути, а также инвестиционного потенциала арктических территорий предлагаем Минвостокразвития России на ежегодной основе проводить презентации инвестиционного потенциала Российской Арктики в опорных зарубежных странах, привлекая к участию в коллективных стендах субъекты Арктической зоны Российской Федерации и формируя единый, узнаваемый "арктический бренд" страны, - предложил Цыбульский.

Отдельное внимание участники Совета глав субъектов РФ при МИД России уделили вопросам развития арктического туризма. В этом году прогнозируется дальнейший рост турпотока, в том числе в связи с отменой визового режима между Россией и Китаем. Основными барьерами, сдерживающими развитие отрасли, российские туроператоры называют низкую узнаваемость арктических регионов на зарубежном туристическом рынке и ограниченную транспортную доступность.

"Решением данной проблемы может стать разработка комплексной программы развития арктического туризма, включающей меры по созданию туристской инфраструктуры, обеспечению транспортной доступности и системному продвижению арктического туристического направления за рубежом", - добавил глава Архангельской области.

В периоды политической напряженности наука традиционно остается одним из немногих устойчивых каналов для постоянного диалога в Арктике. Совместные научные проекты позволяют поддерживать рабочие контакты, снижают риски недопонимания и формируют задел для возобновления сотрудничества в других сферах. В связи с этим Цыбульский предложил расширять и повышать доступность международных грантовых конкурсов по линии Российского научного фонда с выделением приоритетных направлений, связанных с арктической тематикой, создавать благоприятные условия для участия молодых ученых из зарубежных стран в арктических научных проектах, таких как "Арктический плавучий университет", а также способствовать привлечению иностранных научных кругов к совместным исследованиям на базе существующих и создаваемых научных станций и лабораторий.

"Создание на архипелаге Шпицберген международного научно-образовательного центра откроет новые перспективы для взаимодействия с зарубежными партнерами из дружественных стран, прежде всего БРИКС и ШОС, в области комплексного изучения Земли в Арктическом регионе и подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Предлагаем активно привлекать к данной работе университеты и научные центры, входящие в Арктическую зону Российской Федерации. САФУ, к примеру, уже выразил готовность участвовать в реализации проекта и проводить выездные образовательные и научные программы для иностранных студентов и молодых ученых, ориентированные на формирование практических навыков исследовательской деятельности в Арктике", - отметил глава региона.

Кроме того, губернатор предложил предусмотреть в плане перекрестных годов России и Китая в 2026-2027 годах мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества между образовательными организациями Арктической зоны РФ и провинциями КНР, в том числе по изучению русского и китайского языков.

Совет глав субъектов РФ

Совет глав субъектов РФ был создан в 2003 году на основе рекомендаций Государственного Совета и в соответствии с поручением Президента России для оказания содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей, а также обеспечения возможности их участия в подготовке предложений по тем или иным внешнеполитическим инициативам.