Новый терминал аэропорта "Воронеж" начнет работать после снятия ограничений

Он сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год, сообщил генеральный директор аэропорта Роман Фроленко

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Новый терминал международного аэропорта "Воронеж" им. Петра I, строительство которого завершилось летом 2024 года, начнут эксплуатировать сразу же после снятия ограничений на полеты. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор аэропорта Роман Фроленко.

"В июне 2024 года новому аэровокзальному комплексу выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. В ходе проверок было установлено, что работы по строительству завершены, нарушений обязательных требований не выявлено. Новый терминал внутренних авиалиний стал одним из крупнейших аэровокзалов Центрального федерального округа - его площадь 13,7 тыс. кв. м., он сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год. Воздушная гавань откроется сразу, как только небо станет безопасным для авиационных перевозок", - цитирует Фроленко пресс-служба аэропорта.

Площадь нового терминала превышает прежнюю почти в три раза. Со старым зданием он объединен переходами. Терминал имеет пять выходов на посадку, два из которых оборудованы телескопическими трапами. Оформление отсылает к Петровской эпохе, в дизайнерских решениях можно найти элементы в морском стиле - белый цвет, изображения императора, якорей и отделку деревом.

Ранее, после завершения строительства нового терминала, губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что это первый этап модернизации объекта. Имевшийся терминал планируется обновить и использовать для обеспечения международных рейсов. Такая инфраструктура соответствует статусу Воронежа как города-миллионника, подчеркивал глава региона.