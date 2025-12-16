Власти назвали ситуацию со светом в Одессе наиболее сложной в регионе

В Одесской области без электричества остаются более 62 тыс. домов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Самая сложная ситуация с энергоснабжением в Одесской области на юге Украины наблюдается в областном центре. Об этом заявил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

По его словам, всего в регионе остаются обесточенными 62,3 тыс. домов. "Самая сложная ситуация сейчас в Одессе. Поврежденные подстанции и сети восстанавливают фактически с нуля - участок за участком", - написал он в своем Telegram-канале.

Издание "Страна" со своей стороны пишет, что блэкаут в Одессе продолжается четвертый день. По словам местных жителей, воду дают по районам и отключают на несколько часов, а подача тепла нестабильна. Кроме того, почти везде в городе отключены светофоры.

Массовые взрывы произошли в Одесской области 12 декабря. Тогда украинский холдинг "ДТЭК" сообщил о повреждении 20-й по счету подстанции в регионе. Также местные власти заявили о повреждении энергетического объекта. Повторно взрывы раздавались в Одесской области в ночь на 13 декабря. Власти региона также информировали о повреждении объектов энергетической и промышленной инфраструктуры. Глава городской военной администрации Сергей Лысак на этом фоне заявил, что тепло- и водоснабжение отсутствуют в большей части Одессы.