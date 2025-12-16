Hyundai зарегистрировала в России товарные знаки Genesis и Matrix

Оба товарных знака зарегистрировали в начале декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в РФ три товарных знака, выяснил корреспондент ТАСС. Два из них - Genesis, а третий - Matrix.

Товарный знак Matrix, под которым Hyundai выпускает компактвэны, зарегистрирован по 12 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который входят грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы. При этом товарный знак Genesis, который используется для производства автомобилей бизнес-класса, зарегистрирован по 41 классу МКТУ, который включает в себя организацию публичных мероприятий.

Оба товарных знака были зарегистрированы в начале декабря 2025 года, дата истечения их действия в России - август 2034 года.

Южнокорейский концерн ранее владел автозаводом в Санкт-Петербурге, но остановил выпуск автомобилей в марте 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Сейчас предприятие принадлежит российской компании "Арт-финанс".