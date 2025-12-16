НКР: в РФ потребление стали упадет до минимума с 2011 года

Падение с исторического максимума составляет почти 20%, говорится в отчете агентства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Объем производства стали в России в 2025 году сократится на 19%, до 57 млн тонн, а потребление упадет до минимума с 2011 года, снизившись на 15% - до 37,1 млн тонн, сообщается в исследовании рейтингового агентства НКР.

"В России видимое потребление стали, по оценкам НКР, снизится на 15% в 2025 году, до 37,1 млн тонн - минимума с 2011 года. Для сравнения: в 2023 году потребление достигало рекордных 46,3 млн тонн, то есть падение с исторического максимума составляет почти 20%", - говорится в отчете.

Эксперты добавили, что прогноз на 2026 год остается сдержанно-пессимистичным. При благоприятном стечении обстоятельств возможно незначительное восстановление производства - до 3% роста по сравнению с 2025 годом. Потенциальными драйверами роста эксперты называют смягчение монетарной политики и снижение ставок, реализация инфраструктурных национальных проектов и увеличение экспорта в страны развивающегося мира.

Аналитики связывают сокращение производства и спроса с сочетанием внутренних и внешних факторов: геополитическими ограничениями, перенасыщением мирового рынка стали, высокими процентными ставками и укреплением рубля. По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), глобальный избыток производственных мощностей в 2025 году вырос до порядка 680 млн тонн, что усугубляет давление на цены и объемы выпуска.

Отдельно НКР указывает на слабость ключевых потребляющих секторов - строительства и машиностроения - как важный фактор падения внутреннего спроса. В 2024-2025 годах дефицит спроса на эти сегменты отразился на производственных планах металлургических предприятий.

По оценкам аналитиков, для возвращения к уровням 2021 года (около 77,8 млн тонн) потребуется несколько лет - от пяти до семи - при условии снижения рисков, связанных с санкциями и нестабильностью внешних рынков.