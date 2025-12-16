"Сбераналитика": россияне в 2025 году совершили 164 млн поездок по стране

Путешественники потратили 1,83 трлн рублей, говорится в исследовании

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россияне в 2025 году совершили 164 млн поездок по стране, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Траты в путешествиях достигли 1,83 трлн руб., говорится в исследовании "Сбераналитики" (есть у ТАСС).

"В 2025 году россияне стали активнее путешествовать по стране. За 11 месяцев года они совершили 164 млн поездок по России - на 7,5% больше, чем за тот же период 2024 года. Если в прошлом году жители нашей страны осенью путешествовали реже, то в 2025 году турпоток выровнялся по сезонам: в сентябре россияне совершили 15,9 млн поездок (+14,3% к сентябрю 2024 года), в октябре - 13,3 млн (+15,8%), в ноябре 12,1 млн поездок (+14,3%)", - отмечается в исследовании.

С начала года россияне потратили в поездках по стране 1,83 трлн руб. Чаще всего покупки они оплачивали безналично (68,6% всех платежей). Доля наличных - 17,1%, переводов - 14,3%. В структуре расходов туристов лидируют продуктовые магазины (24%). На питание в кафе и ресторанах ушло 14,8% бюджета, непродовольственные товары (сувениры, одежда) - 12,4%, обслуживание личного автомобиля (топливо, сервис) - 7,9%.

Средние дневные траты туриста (без учета заранее оплаченных билетов и жилья) по сравнению с прошлым годом выросли на 6,9% и достигли 2 356 руб. Например, в Москве путешественники тратили 2 120 руб. в день (-0,3% по сравнению с 2024 годом), в Московской области - 1 707 руб. (-2,3%), в Санкт-Петербурге - 2 673 руб. (+12,4%), в Краснодарском крае - 2 887 руб. (+3,2%), в Ленинградской области - 1 453 руб. (-0,2%).

Максимальные дневные траты зафиксированы на Дальнем Востоке. Лидер - Чукотский автономный округ (5 824 руб. в день), за ним следуют Камчатский и Приморский края (по 4 839 руб.).

Исследование "Сбераналитики" подготовлено с помощью аналитической панели "Туризм" и основано на агрегированной и обезличенной информации опотребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц.