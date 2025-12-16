В ОП назвали страны Европы, наиболее осложнившие въезд для россиян

Это Эстония, Латвия, Литва, Дания, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Польша и Чехия, сказал председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Прибалтика и Скандинавия сейчас входят в число тех европейских стран, поездки куда сопряжены для россиян с наибольшими трудностями. Об этом сообщил ТАСС председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

"Наибольшие сложности в части Европейского союза [и шенгенской зоны] возникают с такими странами, как три прибалтийские республики - Эстония, Латвия и Литва, три страны скандинавские - Дания, Норвегия, Финляндия, две страны Бенилюкса - Нидерланды и Бельгия и две бывшие страны соцлагеря - Польша и Чехия. Все эти страны ввели, с одной стороны, отказ от выдачи виз россиянам, с другой стороны, запрет на въезд россиян", - сказал он.

То есть формально, продолжил Максимов, даже при наличии шенгенской визы приезжать в эти страны россиянам запрещается. "На практике это означает, что невозможно въехать напрямую из Российской Федерации и из стран, которые не входят в зону шенгена. Де-факто въезд в эти страны через другие страны шенгена для россиян остается возможным", - пояснил он.

Эксперт напомнил, что внутри ЕС отсутствует пограничный контроль между странами, поэтому нет "технических средств для того, чтобы проверить соблюдение запретов на въезд, скажем, в Польшу или Эстонию".