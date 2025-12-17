Товарооборот Японии и РФ в ноябре снизился на 4,51% в годовом исчислении

Импорт угля из России уменьшился на 26%, железа и стали - на 82,6%

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 17 декабря. /ТАСС/. Товарооборот России и Японии в ноябре 2025 года снизился на 4,51% по сравнению с тем же периодом 2024 года и составил 95,4 млрд иен (около $617 млн по текущему курсу). Это следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных японским Минфином статистических данных.

Импорт из России за указанный период снизился на 15,8%, в то время как объем экспорта из Японии в РФ вырос на 29,9%. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) в ноябре остался основной позицией в японском импорте из РФ - на него пришлось 60,4% от всего объема импорта из России в Японию. Поставки автомобилей и комплектующих к ним, в свою очередь, остаются ключевой позицией японского экспорта в Россию - 72,9% от общей доли в ноябре.

Импорт из России

Япония в ноябре 2025 года снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 6,8% по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом Япония, как и в прежние месяцы, не покупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

Импорт угля из России в Японию в ноябре снизился на 26%, железа и стали - на 82,6%, цветных металлов - на 42,9%

Япония в ноябре нарастила импорт зерновых из РФ на 33,8%, но сократила импорт овощей на 50%. В количественном выражении поставки по этим позициям остаются крайне низкими и составляют менее 0,1% от общего импорта из России в Японию.

Экспорт в Россию

Поставки легковых автомобилей в Россию выросли на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом поставки запчастей и комплектующих сократились на 24,2%, мотоциклов и гидроциклов - на 80,3%.

Страна нарастила эспорт в РФ бумажной и целлюлозной продукции на 325%, сократила поставки медицинских изделий на 28,4%, а изделий из пластика - на 43%.