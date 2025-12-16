Трамп заявил, что его пошлины сократили торговый дефицит США более чем вдвое
Редакция сайта ТАСС
16 декабря, 23:58
ВАШИНГТОН, 17 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные им пошлины уменьшили торговый дефицит страны более чем в два раза.
"Опубликованные недавно данные показывают, что пошлины сократили торговый дефицит США более чем вдвое", - написал он в Truth Social. Американский лидер отметил, что в будущем этот показатель будет только расти.
9 декабря Трамп заявил, что возможное ограничение таможенных пошлин Верховным судом США станет крупнейшей угрозой национальной безопасности страны.
2 апреля президент США объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.