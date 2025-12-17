В hh.ru назвали среднюю зарплату курьеров в России

По данным исследования платформы, в 2025 году она составила 146 тыс. рублей, что на 26% выше, чем в 2024 году

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Зарплата курьеров за год выросла на 26%, в среднем она составляет 146 тыс. рублей, при этом ожидаемая оплата труда, которую сотрудники службы доставки указывают в резюме, почти в три раза ниже. Это следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Оплата труда в сфере доставки демонстрирует положительную динамику. В 2025 году медианная предлагаемая заработная плата по всем вакансиям в России составила 80,8 тыс. рублей, тогда как в вакансиях для курьеров - 146 тыс. рублей. За год размер оплаты труда курьеров вырос на 26% - с 116,2 тыс. рублей в 2024 году до текущего уровня", - говорится в сообщении.

При этом ожидаемая зарплата, которую сотрудники службы доставки указывают в резюме, составляет в среднем 53,5 тыс. рублей, что почти в три раза ниже уровня зарплатных предложений работодателей, отмечается в исследовании.

По сравнению с 2024 годом спрос на курьеров вырос на 15%. В топ-5 регионов по количеству вакансий для сотрудников службы доставки в 2025 году вошли Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Татарстан.