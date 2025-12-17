В Приморье на границе с КНР отремонтировали около 100 км дорог

На работы было направлено почти 6 млрд рублей за два года

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Почти 100 километров дорог удалось отремонтировать в Приморском крае, на работы было направлено почти 6 млрд рублей за два года. Об этом на рабочей встрече с заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым сообщила первый вице-губернатор - председатель правительства региона Вера Щербина.

"Регион вкладывает значительные средства в ремонт автодорог, ведущих к автомобильным пунктам пропуска, - направлено почти 6 млрд рублей за два года, благодаря чему удалось отремонтировать почти 100 км дорог", - рассказала Щербина.

Во время встречи поднимались вопросы завершения создания автомобильных пунктов пропуска: Пограничный, Краскино, Марково и Хасан, а также ремонта подъездных дорог к ним.

Щербина подчеркнула, что все вопросы, которые связаны с развитием транспорта и логистики, имеют большое значение для региона. "Логистика - одна из ключевых отраслей экономики региона. Мы уделяем огромное внимание всему, что с ней связано. Активно работаем с инвесторами. Вкладываемся в инфраструктуру. Китай - наш главный торговый партнер. Доля КНР во внешнеторговом обороте региона - около 70%", - подчеркнула Щербина.

"Приморский край - это регион, где сегодня реализуется больше всего проектов по реконструкции и развитию пунктов пропуска. У нас Дальний Восток - это вообще одна треть от всех мероприятий, посвященных таким вопросам. А на Дальнем Востоке половина из них реализуется в Приморском крае", - сказал Иванов.

Представители правительства также обсудили вопрос необходимости реконструкции пунктов пропуска Полтавка и Турий Рог. Кроме того, стороны говорили о необходимости строительства жилья для сотрудников контрольных органов в Хасане, где по поручению президента России Владимира Путина начато строительство моста и пункта пропуска на границе с КНДР.