В Приангарье ожидают инвестпредложения по реконструкции стратегического речпорта

Модернизация объекта повысит транспортную доступность и увеличит грузопоток

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области ожидают инвестиционного предложения от компании Segezha Group (владеет Верхнеленским речным пароходством) по модернизации Осетровского речного порта. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

В ноябре 2025 года Кобзев, выступая на IV Международном деловом форуме "Большая Сибирь и Арктика - 2025", предложил рассмотреть вопрос модернизации работы порта на федеральном уровне. Порт Осетрово на реке Лене в городе Усть-Куте Иркутской области является стратегически важным звеном в транспортной системе, обеспечивающей жизнедеятельность северных территорий Приангарья, Якутии и прибрежных морских арктических районов - от Хатанги до Колымы. Сейчас, по данным правительства области, основные фонды порта изношены и требуют финансовых вложений.

"Модернизация порта повысит транспортную доступность и увеличит грузопоток, в том числе и лесоматериалов. Сейчас прорабатывается этот вопрос с Segezha Group. Думаю, компания сама в этом заинтересована", - отметил Кобзев.

Segezha Group - российский лесопромышленный холдинг с полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. Согласно сайту Segezha Group, в состав холдинга на территории области входит крупнейшее лесопильное и лесоперерабатывающее предприятие региона "Тимбертранс", производитель сухих пиломатериалов из хвойных пород деревьев "Тайрику-Игирма групп", а также лидер грузоперевозок в Верхне-Ленском бассейне (Приангарье и Якутия) - Верхнеленское речное пароходство.