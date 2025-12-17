ЮMoney и "Чек Индекс": средняя стоимость красной икры уменьшилась на 7%

При этом, по данным аналитиков, число покупок за год выросло на 14%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Средняя стоимость красной икры в период с 1 по 10 декабря 2025 года снизилась на 7%, до 913 рублей за 100 граммов, относительно аналогичного периода 2024 года. Об этом свидетельствуют данные финтех-компании ЮMoney и аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Число покупок натуральной красной икры с 1 по 10 декабря 2025 года увеличилось на 14% относительно аналогичного периода 2024 года, а средняя цена снизилась на 7% - до 913 рублей за 100 граммов", - говорится в тексте.

По данным аналитиков, мандарины, несмотря на конкуренцию с экзотическими фруктами, остаются безусловным лидером праздничных покупок. С 1 по 10 декабря 2025 года количество покупок выросло на 12% год к году, при этом средняя цена снизилась на 15% и составила 184 рубля за кг.

Игристое вино также укрепило позиции в новогодней корзине. Количество покупок выросло на 8%, хотя средняя цена увеличилась на 6% и достигла 572 рублей за бутылку. Покупок сладких новогодних подарков стало больше на 7%, средний чек за набор конфет вырос на 11% и составил 669 рублей, поделились эксперты.

Так, базовый праздничный набор на двоих - килограмм мандаринов, бутылка шампанского, 200 граммов красной икры и коробка конфет - обходится примерно в 3 287 рублей.

Как отметила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова, в 2025 году особенно ярко проявил себя тренд на заказ кейтеринга. Так, за первую половину декабря 2025 года оборот платежей в адрес кейтеринговых компаний вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число транзакций увеличилось на 52%, в то время как средний чек подрос всего на 9% и составив 2 039 рублей.